شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يشارك ضمن 3 تغيرات للأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السويسرى كولر المدير الفني لفريق الاهلى بإجراء 3 تغيرات في الدقيقة 75 حيث شارك رضا سليم ومحمد مجدى "أفشة" وكريم فؤاد بينما غادر كل من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق حسين الشحات في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب 5 چويلية ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المُقامة حالياً بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وضغط صاحب الأرض منذ بداية اللقاء وحاول الأهلي مُجاراة الفريق الجزائري الذي ظهر حماسياً ونشطاً للغاية.

تدريجياً نشط أداء الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بعدما فشل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في إستغلال هجمتين خطرتين للأحمر كان من الممكن التسجيل منهما لولا رعونة الثنائي.

و رد شباب بلوزداد بهجمة خطرة كاد من خلالها يسجل الهدف الأول مُستغلاً "لخبطة" من لاعبي الأهلي أمام مرمامهم لكن لاعب الفريق الجزائري يُسدد بعيداً عن الشباك.

ازادات المنافسة بين الفريقين وأن كانت الخطورة أكبر لصاحب الأرض الذي سدد أكثر من كرة خطرة أبتعدت عن مرمى مصطفى شوبير بسبب رعونة الفريق الجزائري تارة وبسبب تعامل دفاع الأهلي ومصطفى شوبير مع الهجمات بشكل جيد تارة أخرى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.