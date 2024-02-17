7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 16/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرز7 منها.. رمضان صبحى على رأس خريطة تعاقدات الزمالك في الصيف، اتحاد الكرة يعلن الأسبوع المقبل أسعار تذاكر نهائى كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

يقدم لاعبو الزمالك مستوى جيدا فى التدريبات الجماعية للفريق من أجل إثبات جدارتهم فى ارتداء القميص الأبيض وفرض أنفسهم على التشكيلة الأساسية، خاصة مع المدير الفنى الجديد البرتغالى جوزيه جوميز، لكن هناك 3 لاعبين يعتبرهم الخواجة من الأساسين معه خلال الفترة المقبلة

رمضان صبحى على رأس خريطة تعاقدات الزمالك في الصيف يضع مسئولو نادى الزمالك رمضان صبحي نجم بيراميدز على رأس خريطة تعاقدات القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بشرط الاتفاق مع ناديه. يحدد اتحاد الكرة، في اجتماع له الأسبوع المقبل، أسعار تذاكر نهائي كأس مصر المقرر اقامته بالسعودية في الثامن من مارس القادم، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

4 أرقام تاريخية من انتصار الإسماعيلي على سيراميكا فى الدورى

نجح فريق الإسماعيلي فى استعادة مسيرة الانتصارات على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى nile.

الزمالك يهزم الأهلى برميات الجزاء في دورى محترفى اليد

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زمالك 2009 يهزم الأهلى 5 / 1 فى بطولة الجمهورية للناشئين