الوحدة والطائي يتعادلان 1-1 في الجولة الـ20 للدوري السعودي

الرياص - اسماء السيد - مكة: تعادل فريق الوحدة مع ضيفه الطائي بهدف لمثله، خلال مواجهتهما الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين السعودي "روشن السعودي" 2023-2024.

وافتتح نتيجة اللقاء فريق الوحدة عن طريق لاعبه المغربي جواد الياميق عند الدقيقة "71"، فيما عدل فريق الطائي النتيجة عن طريق لاعبه الروماني أندريه كورديا في الدقيقة 90+8 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، في حين ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة الـ18 بالمركز الـ 16.