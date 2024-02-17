اخبار الرياضه

الوحدة والطائي يتعادلان 1-1 في الجولة الـ20 للدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - مكة: تعادل فريق الوحدة مع ضيفه الطائي بهدف لمثله، خلال مواجهتهما الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين السعودي "روشن السعودي" 2023-2024.

وافتتح نتيجة اللقاء فريق الوحدة عن طريق لاعبه المغربي جواد الياميق عند الدقيقة "71"، فيما عدل فريق الطائي النتيجة عن طريق لاعبه الروماني أندريه كورديا في الدقيقة 90+8 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، في حين ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة الـ18 بالمركز الـ 16.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا