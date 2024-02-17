الزمالك يوضح تطورات أزمة مستحقات بلحاج

أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات أزمة مستحقات المغربي أحمد بلحاج نجم الفريق الكروي السابق.

ولعب أحمد بلحاج لصفوف نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من أسوان.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “عقدنا جلسة مع محامي المغربي أحمد بلحاج، لاعب الأبيض السابق بسبب أزمة مستحقاته المالية”.

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وتابع: “خلال الجلسة التي تم عقدها مع محامي أحمد بلحاج، عرضنا تسوية الأمر بشكل ودي مع اللاعب، وننتظر الرد من جانبهم لإنهاء كافة الأمور”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الرابعة عشر بنفس عدد النقاط.