موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

يلاقي نادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة "23 فبراير 2024"، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع منافسة الجزائري، شباب بلوزداد، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبهذا التعادل، واصل الأهلي تصدره للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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