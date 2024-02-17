"السيتي ضد تشيلسي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

تقام اليوم السبت الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تبدأ مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني بجانب الدوري الألماني.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برينتفورد - 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1

نيوكاسل ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

وست هام ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

أوساسونا ضد قادش - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

برشلونة ضد سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

إشبيلية ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5

ليفركوزن ضد هايدنهايم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

ماينز ضد أوجسبورج - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

يونيون برلين ضد هوفنهايم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

شتوتجارت ضد دارمشتات - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي

نابولي ضد جنوى - 4 مساء - SSC

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 7 مساء - SSC

أتالانتا ضد ساسولو - 9.45 مساء - SSC

الدوري الفرنسي

ليل ضد لو آفر - 6 مساء - beIN SPORTS 4

نانت ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN SPORTS 1

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