اخبار الرياضه

"السيتي ضد تشيلسي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

تقام اليوم السبت الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تبدأ مباريات الجولة 25 من ، والدوري الإسباني بجانب الدوري الألماني.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

ضد برينتفورد - 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1
أرسنال ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2
فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
وست هام ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
مانشستر سيتي ضد - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - 3 عصرا - beIN SPORTS 3
أوساسونا ضد قادش - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
ضد سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
ليفركوزن ضد هايدنهايم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث
ماينز ضد أوجسبورج - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث
يونيون برلين ضد هوفنهايم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث
شتوتجارت ضد دارمشتات - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث
لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5

نابولي ضد جنوى - 4 مساء - SSC
يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 7 مساء - SSC
أتالانتا ضد ساسولو - 9.45 مساء - SSC

الدوري الفرنسي

ليل ضد لو آفر - 6 مساء - beIN SPORTS 4
نانت ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN SPORTS 1

اقرأ أيضًا:

غياب نجم الأهلي عن مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا