شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: جلسة الغد مع التوأم تحسم موعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم أرسال طلب جديد للجهات المختصة لزيادة عدد حضور الجمهور في المباريات الرسمية الى 20 الف مشجع ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .

وأضاف أحمد دياب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " أستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضى بين الاهلى والزمالك امتداد للعلاقات القوية بين البلدين وأتمنى خروج اللقاء بشكل يليق باسم الكرة المصرية".

وأشار أحمد دياب أنه مباريات الموسم الحالي سيمتد الى شهر أغسطيس المقبل بسبب تأجيل بعض المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"وذلك لخوض الأندية منافسات دولية وأفريقية ومنتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم القادم 2026 المقبلة.

وأختتم أحمد دياب حديثة أنه سيتم عقد جلسة غدا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لتحديد أحتياجتهم الفترة المقبلة حيث ندعم المدرب الوطنى ومنحة الفرصة كاملة وعقب ذلك سنعلن مواعيد أنتهاء الموسم الحالى بشكل رسمى على صعيد كافة المسابقات المحلية حيث يتم تحديد موعد وملعب مباراة نهائى كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة بين سيراميكا وطلائع الجيش قبل نهاية الموسم.