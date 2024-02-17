شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الجوهرى تخطف الأضواء فى كأس العالم للرماية برقم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هالة الجوهري، لاعبة منتخب مصر للرماية، إنجازا كبيرا في بطولة كأس العالم للرماية المقامة بمدينة جرانادا بإسبانيا، والتي يشارك بها 58 رامٍ ورامية من 29 دولة على مستوى العالم.

وتأهلت اللاعبة هالة الجوهري إلى مرحلة النهائيات محتلة المركز الثاني، مُحققة 579 نقطة وهو رقم دولي جديد على مستوى مصر وأفريقيا، في منافسات فردي المسدس هواء 10 أمتار.

وفي مرحلة النهائيات قدمت هالة الجوهري أداء قويا نال إشادة الجميع، بعدما حلت في المركز السادس، وسط منافسة شرسة مع أفضل اللاعبات من مختلف دول العالم.

وكانت هالة الجوهري قد حققت ذهبية بطولة أفريقيا الأخيرة، واستطاعت أن تحجز مقعدا في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث يراهن الاتحاد المصري للرماية من أجل رفع راية مصر عالية في الدورة الأولمبية.

وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية عن سعادته بالمستوى الطيب الذي قدمته هالة الجوهري في بطولة كأس العالم بإسبانيا، مؤكدًا أنه كان شاهدا على تفاعل كبير من الحضور على الأداء المميز للبطلة المصرية.

وأوضح حسني أن الاتحاد حريص على توفير كافة الفرص لتأهيل الرماة المصريين وخصوصا المتأهلين إلى أولمبياد باريس من أجل إكسابهم مزيد من الخبرات.