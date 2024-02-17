مصطفى محمد في مواجهة مبابي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، المرتقبة بينهما في الدوري الفرنسي، والتي تشهد مواجهة مصطفى محمد مع كيليان مبابي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة لاعبه كيليان مبابي، مع نانت الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نانت، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز بنسخته الحالية 2023-2024.

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ينتظر مصطفى محمد لقاء ناري أمام مبابي، خاصة أن المنافسة بينهما تشتعل على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

علماً بأن مبابي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 20 هدفاً، بينما يتواجد مصطفى محمد في الخامس بـ 7 أهداف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة المرتقبة، يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض الفريق الباريسي هذا اللقاء، بمعنويات مرتفعة، حيث أنه يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الثاني عشر بـ22.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع:أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيلو بيريرا – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط:فيتينيا – أوجارتي – وارن ايمري

الهجوم:عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – أسينسيو

الجدير بالذكر، أن مصطفى محمد تواجد على رأس قائمة نانت لمباراة باريس سان جيرمان.