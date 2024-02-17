الامارات | القايد يتوّج بالذهب في «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج بطل الإمارات البارالمبي، محمد القايد، أول من أمس، بذهبية 800 متر على الكراسي المتحركة (فئة تي 33، 34)، وذلك في ختام منافسات بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وجاء فوز القايد مثيراً، خلال منافسة قوية مع التونسي وليد كتيلة. وحل محمد القايد في المركز الأول، تلاه في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية التونسي كتيلة، فيما حل ثالثاً، ونال البرونزية الأسترالي رحيد مكراكين.

وتوّج غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة القايد بالميدالية الذهبية، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم. في جانب آخر، اختتم عمير يونس مشاركة المنتخب بحصوله على الميدالية البرونزية الثانية له من خلال نيله المركز الثالث في مسابقة الرمح (إف 55). وقال الهاجري في تصريح صحافي: «يمثل النجاح الكبير الذي شهدته منافسات ألعاب القوى في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم ثمرة لجهود متضافرة وعمل دؤوب من القائمين على تنظيم البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دفع مسيرة التنمية الرياضية بالدولة وتمكين أصحاب الهمم عبر دمجهم في المجتمع، من خلال الرياضة وفتح آفاق التميز والإبداع لهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية». وأضاف: «يرسخ اهتمام دولة الإمارات بتنظيم الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية الخاصة بأصحاب الهمم الدور الريادي الذي تضطلع به لتأهيل ودعم أصحاب الهمم وإبراز طاقاتهم ومهاراتهم الكامنة، ودمجهم بشكل شامل في مجتمعاتهم حول العالم، إضافة إلى التأكيد على مكانة الدولة كوجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية، ما يسهم في تعزيز سمعتها الطيبة عالمياً».