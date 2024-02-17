الامارات | استقالة مدرب الظفرة كاميلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة استقالة مدربه البرازيلي باولو كاميلي من تدريب الفريق الأول، وعدم الاستمرار في مهمته خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، وذلك لأسباب صحية تخص أسرته.

وتدشن إدارة الظفرة مرحلة البحث عن مدرب جديد ليستكمل مهمة قيادة الفريق للفترة المقبلة. يذكر أن الظفرة يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة.

وكان كاميلي ثالث مدرب يقود الظفرة في الموسم الحالي بعد المصري أيمن الرمادي والمدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر.