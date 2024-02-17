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الامارات | استقالة مدرب الظفرة كاميلي

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محمد فاضل - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب الظفرة كاميلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة استقالة مدربه البرازيلي باولو كاميلي من تدريب الفريق الأول، وعدم الاستمرار في مهمته خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، وذلك لأسباب صحية تخص أسرته.

وتدشن إدارة الظفرة مرحلة البحث عن مدرب جديد ليستكمل مهمة قيادة الفريق للفترة المقبلة. يذكر أن الظفرة يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة.

وكان كاميلي ثالث مدرب يقود الظفرة في الموسم الحالي بعد المصري أيمن الرمادي والمدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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