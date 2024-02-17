شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستكمل اجتماعه غداً لحسم ملفات فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مجلس الزمالك غداً الأحد اجتماعه الذى بدأؤه يوم الخميس الماضى،لمناقشة العديد من الملفات،وعلى رأسها تفاصيل سفر بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي حسم فيها الأبيض التأهل للدور المقبل.

كما يتطرق المجلس في اجتماع اليوم إلى تفاصيل التخطيط لدفع مستحقات باتشكيو المدير الفني الأسبق للفريق، والبالغة 450 ألف دولار قبل أن يحكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فيها يوم 30 أبريل 2024.