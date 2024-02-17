ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، مع العديد من المباريات المنتظرة والمثيرة داخل المستطيل الاخضر بمختلف الدوريات حول العالم.



الدوري الانجليزي

وتشهد بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة الدولي المصري محمد صلاح الى صفوف ليفربول، بعد تعافيه من الاصابة التى لحقت به مؤخرًا خلال مشاركته رفقة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا التى اقيمت بدولة كوت ديفوار.

الدوري الاسباني

وعلى الجانب الآخر، في بطولة الدوري الاسباني، اذ يأمل فريق برشلونة لتصحيح مساره بعد سلسلة الاخفاقات التى حققها الفريق الكتالونى الفترة الماضية من سوء النتائج بصفة عامة، او الاداء الغير مرضي لجماهيره وعشاقه حول العالم.

الدوري السعودي

وأخيرًا، لا صوت يعلو فوق صوت رحيل كليان مبابي عن صفوف فريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، بعد تردد انباء فى الساعات القليلة الماضية، عن انتقاله الى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفى القادم.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد x ليفربول - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

بيرنلي x أرسنال - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

فولهام x أستون فيلا - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

نيوكاسل x بورنموث - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

نوتنغهام فورست x وست هام - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

توتنهام x وولفرهامبتون - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية- bein sports 2 HD.

مانشستر سيتي x تشيلسي - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد x لاس بالماس - 04:00 بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.

أوساسونا x قادش- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.

سيلتا فيغو x برشلونة - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.

فالنسيا x إشبيلية - العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليل x لوهافر - الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية - bein sports 4 HD.

نيس x باريس سان جيرمان - العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - bein sports 4 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

نابولي x جنوى - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

هيلاس فيرونا x يوفنتوس - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

أتالانتا x ساسولو - التاسعة الا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا الربع بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الحزم x الفيحاء - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.

النصر x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - SSC HD.