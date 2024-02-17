شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح وسام أبو على تطعيمات غانا ويصطحبه لمواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد لحاق الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الاهلى بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به.

ومنح الجهاز الطبي بالاهلى وسام أبو على تطعيمات السفر لغانا ليصبح جاهزاً لمرافقة المارد الأحمر في الرحلة المقبلة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.

وطلب وسام أبو على من مدربه المشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، مؤكداً تحسن حالته كونها المباراة الأولى الرسمية له بالقميص الأحمر، ولكن رفض كولر الفكرة خوفاً من تجدد الإصابة.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.