شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هجومية تضرب المصرى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق، بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

ومازال مصير فخر الدين بن يوسف غامضاً من المشاركة، حيث كان اللاعب التونسي قد تعرض للإصابة بشد فى سمانة القدم تسبب فى غيابه عن اللقاء الماضي للمصري أمام الجونة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى التدريبات باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري، وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.