الدولي للتايكوندو يهنىء مصر بتأهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى للتهـنئة على تأهل لاعبى المنتخب الوطنى إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

و أثنى رئيس الاتحاد الدولي على جهود اللاعبين والمسئولين عن المنتخب المصري متمنيا إستمرار هذا النجاح وتحقيق نتائج مميزة فى أولمبياد باريس.

وفي مشوار فراعنة التايكوندو نحو منصات التتويج الأولمبية تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته إلي دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ من خلال التصفيات الأفريقية التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار.

وبتأهل الثنائي احمد وائل وآيه شحاتة اكتمل عقد المتأهلين لأولمبياد باريس في التايكوندو ليصبح ثلاثة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة بالإضافة إلى لاعب في الباراتايكوند .

و كان البطل الأولمبي سيف عيسى أول من حجز بطاقة للتايكوندو المصري في أولمبياد باريس وذلك من خلال التصنيف الأولمبي، كما تمكن البطل عبد الرحمن عبد الرازق من حجز المقعد البارالمبي.

وبعد تأهل ثنائي التايكوندو أحمد وائل وآية شحاتة إرتفع عدد المصريين المـتأهلين إلى أولمبياد باريس الى 93 لاعب ولاعبة في 17 رياضة ومازال العدد قابل للزيادة ليزداد أمل الصعود على منصة التتويج الأولمبية في باريس .

من جانبه أكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو على سعادته بهذا الإنجاز مثمنا تهنئة رئيس الاتحاد الدولي، خاصة وانها تعكس المكانة التي وصل إليها الاتحاد المصري للتايكوندو.