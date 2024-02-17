ليفربول يتقدم علي برينتفورد بهدف نونيز في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي فريق ليفربول، الشوط الأول لصالحه بعدما تقدم بهدف في الشوط الأول علي برينتفورد، عن طريق اللاعب داروين نونيز، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف نونيز، من تمريرة أمامية من فيرجيل فان دايك مهدها جوتا بالرأس إلى داروين نونيز المنفرد تماما بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الحارس مارك فليكن المتقدم عن مرماه فسكنت منتصف المرمى.

شهد التشكيل الرسمي للريدز تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء وذلك كونه عاد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.