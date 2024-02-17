الظهور رقم 250.. ليفربول يحتفي بمدافعه فان دايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفى الحساب الرسمي لليفربول الإنجليزي، بمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، عقب اقترابه من المباراة رقم 250 مع الريدز في جميع البطولات.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ويشارك فان دايك أساسيا في هذا اللقاء، ليكون رقم 250 بقميص الريدز، وتنطلق المباراة في الثانية والنصف بعد قليل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التغريدات "إكس"، صورة فان دايك، وعلق: "250 ظهور مع الريدز، للكبير".

اقرأ أيضًا:

"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

الأهلي يحتفي بعودة لاعبه من الإصابة

"بعد مباراة نارية".. الزمالك يحسم قمة كرة اليد أمام الأهلي لصالحه