شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يطلب حضور 2000 مشجع فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، ليقام على صالة اتحاد الشرطة.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.