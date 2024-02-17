بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على نظيره برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء الهدف الأول في المباراة لليفربول عن طريق اللاعب داروين نونيز الدقيقة 35، بينما أضاف الثلاثي أليكسيس ماك اليستير ومحمد صلاح و كودي جاكبو أهداف الريدز في الدقائق 55، 68، 86 من عمر المباراة، بينما قلص ايفان توني هدف برينتفورد في الدقيقة 75.

أهداف مباراة برينتفورد وليفربول

وكانت مواجهة ليفربول أمام برينتفورد قد شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.