مدرب ليفربول يكشف رأيه في هجوم المصريين على محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له الدولي المصري محمد صلاح من قبل الجماهير المصرية.

وأكد كلوب أنه لم يُدرك حجم الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح من قبل الجماهير المصرية خلال الفترة الماضية.

يورجن كلوب: لم أتخيل رد الفعل على إصابة محمد صلاح

تحدث يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو"، حيث قال: "بالتأكيد الأمر كان صعبًا للغاية، خاصة بسبب ما قيل في مصر، البعض أعتقد أنه كان يجب أن يبقى هناك".

وأضاف: "الجماهير عندما أدركت مدى صعوبة إصابة محمد صلاح، وأنه لن يلعب معنا بشكل مبكر، عرفوا جيدًا مدى سوء الإصابة".

وأردف يورجن كلوب تصريحاته: "لا أتخيل أن يحدث مثل هذا رد الفعل خاصة أن محمد صلاح دائمًا ما يكون متاحًا لمنتخب بلاده وعندما لا يصبح متاحًا لمرة واحدة يحدث هذا".

وأضاف: "لقد تحدثنا قبل 3 أو 4 أسابيع، لو وصلت مصر إلى النهائي، قد يكون له فرصة للمشاركة، لكنه لم يكن ليحظى بفرصة، لكنه عاد الآن وهو أمر جيد بالنسبة له".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته: "الدولي المصري يعد اللاعب الأكثر احترافية من الذين قابلتهم على الإطلاق في مسيرتي المهنية، دائمًا ما يتعامل بحكمة مع الضغط، دعونا نرى ماذا سيقدم الآن مع ليفربول".