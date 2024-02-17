أتلتيكو مدريد يضرب لاس بالماس بخماسية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق أتلتيكو مدريد ضيفه لاس بالماس بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

أهداف أتلتيكو مدريد جاءت بتوقيع كل من ماركوس لورينتي (هدفين) وأنخيل كوريا (هدفين) وختم الهولندي ممفيس ديباي أهداف الروخي بلانكوس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

بهذة النتيجة، يرفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 35 في المركز الثامن.