بهدف جديد.. محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة هدافي البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - مارس النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، هوايته بتسجيل الأهداف في شباك خصوم الريدز بعد ابتعاده في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به على إثر تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان مباراة ليفربول وبرينتفورد هي الأولى للنجم المصري بعد تعافيه من الإصابة واستطاع معانقة الشباك ليواصل مطاردة هالاند على صدارة البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفًا ويفصله هدف واحد فقط عن ارلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكان ليفربول قد فاز على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، ووقع محمد صلاح على هدف الريدز الثالث في شباك برينتفورد مع حلول الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 16 هدفًا.

2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

3 -دومينيك سولانكي، بورنموث 13 هدفًا.

4 -هيونج سون مين، توتنهام، 12 هدفًا.

5 -أولي واتكينز، أستون فيلا 11 هدفًا.

5 -جارود بوين، وست هام يونايتد، 11 هدفًا.