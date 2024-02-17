يورجن كلوب: سعيد بعودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن رأيه في هجوم المصريين على محمد صلاح خلال الفترة الماضية.

وأكد كلوب أنه سعيد بعودة صلاح خلال الفترة الحالية، كما أنه أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

تصريحات يورجن كلوب

علق كلوب على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح خلال الفترة الماضية في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، حيث قال: "بالتأكيد، سعيد بعودة صلاح ويبدو أنه جاهز للمشاركة، من الواضح أنه يفتقد كرة القدم".

وأكمل: "فترة غياب مو كانت طويلة جدًا، كان الوضع غريبًا جدًا بالنسبة له ولنا، لأننا نلعب بدونه لفترة طويلة".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لله بأن زملاءه نجحوا في تأدية المهمة على أكمل وجه ممكن ورغم ذلك عودته تمثل دفعة هائلة للجميع".

وأوضح: "هذا الأمر لا يتعلق بالأرقام التي يحققها، بل بسبب شخصيته على أرض الملعب، يريد أن يبدأ أساسيًا على الفور، وحالته جيدة ولم نستعجل عودته على الإطلاق".