شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين حسام حسن وميكالى للتنسيق قبل معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر اجتماعاً مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية .

واستقر ميكالى، صاحب ذهبية البرازيل فى أولمبياد ريو دي جانيرو، على قائمة الفراعنة المقرر اصطحابها للبطولة المهمة والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق الاستعداد للحلم الأوليمبي وينتظر محمود حرب المدير الاداري المنتخب التفاصيل الخاصة بإجراء القرعة ونظام البطولة.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأولمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل وفى الغالب ستكون البطولة فى أول شهر رمضان الكريم، ويتابع محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

ونجح ميكالى بدرحة امتياز فى صناعة جيل أولمبي يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين الذين صاروا بمثابة ذخيرة استراتيجية من المواهب للكرة المصرية، خاصة أن معظمهم أصبحوا من القوام الأساسي لأنديتهم بالفرق الأولى فى دورى الأضواء، وطالب ميكالى كل المسئولين فى الأندية بدعم المنتخب فى رحلة استعداده للحلم الأولمبي.