صلاح يصنع ويسجل في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الثالث في مرمى برينتفورد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليساهم صلاح في هدفين في لقاء فريق، بعد صناعته للهدف الثاني لزميله ماك أليستر في الدقيقة 58 من المباراة.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده إلى 14 هدفاً بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق ليفربول، ونجح في تقديم 9 تمريرات.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للنجم المصري، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به خلال معسكر المنتخب بكوت ديفوار، لخوض بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.