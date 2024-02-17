شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: فوز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

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