أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 17 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 17 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يجهز عمرو السولية لخلافة مروان عطية أمام ميدياما الغانى.

الأهلى يجهز عمرو السولية لخلافة مروان عطية أمام ميدياما الغانى

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة ميدياما الغانى لتعويض غياب زميله مروان عطية بجانب استمرار غياب أليو ديانج.

تأكد غياب ديانج عن الأهلي أمام ميدياما.. واللاعب يخضع لجراحة فى الركبة

تأكد غياب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير الجارى بسبب الإصابة، حيث يعاني ديانج من آلام في الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة ستبعده عن الفريق قرابة الأربعة أسابيع على أقل تقدير.

طبيب الأهلى يفحص بيرسى تاو لتحديد مصيره من رحلة غانا لمواجهة ميدياما

يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق، لتحديد مصيره من رحلة المارد الأحمرإلى غانا فى ظل معاناة اللاعب من إجهاد شديد بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار وتوج منتخب الأفيال بطلا لها.

الأهلى يطير إلى غانا الثلاثاء بطائرة خاصة لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى غانا لمواجهة ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا، على متن طائرة خاصة.

كولر يضع برنامج الأهلى فى غانا بجلسة مع معاونيه فى التتش غداً