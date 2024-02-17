شكرا لقرائتكم خبر هل ستكون السعودية وجهة مودريتش بالصيف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما تنتهي في الصيف المقبل حقبة نجم وسط الملعب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الطويلة مع فريق ريال مدريد ، بعد 12 عاما قضاها داخل جدران ملعب (سانتياجو برنابيو).

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، لم يعد يخطط لبقاء مودريتش في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وانضم مودريتش (38 عاما) إلى ريال مدريد في 2012، وفاز معه بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين بكأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و»آس» الإسبانيتان الرياضيتان وموقع «ريلفو» الالكتروني، أن ريال مدريد لن يعرض على وصيف بطل كأس العالم 2018 تجديد عقده مع الفريق.

وكشفت التقارير أن مودريتش سينتقل إلى السعودية أو الولايات المتحدة، حيث يفضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي، الاعتماد على لاعبي خط الوسط الشباب مثل الإنجليزي جود بيلينجهام، والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، والفرنسي إدواردو كامافينجا.

وكان مودريتش ركيزة مهمة في صفوف الريال لسنوات عدة، لكنه لم يوجد بقائمة الفريق الأساسية سوى في 15 مباراة فقط خلال الموسم الحالي، علما بأنه بقي على مقاعد البدلاء في فوز الفريق الأبيض.

(1 / صفر) على مضيفه لايبزج الألماني، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم جاهزيته التامة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.