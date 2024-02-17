موعد قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا بإجراء قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في 20 مارس المقرر إقامتها فى العاصمة الفرنسية "باريس".

يتواجد في المنافسات 16 منتخبا تقسم على 4 مجموعات، وأبرز المتأهلين إلى جانب المستضيف فرنسا كل من الأرجنتين وإسبانيا وأمريكا والمغرب، ويتبقى ٤ مقاعد ستحسم في أبريل القادم بعد انتهاء تصفيات قارة آسيا.

المنتخب الأوليمبي يشارك فى دورة غرب آسيا الدولية الودية

استقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات اولمبية هى : مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند واستراليا وكوريا الجنوبية .

واستقر ميكالى صاحب ذهبية البرازيل فى أولمبياد ريو دي جانيرو على قائمة الفراعنة المقرر اصطحابها إلى البطولة المهمة والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق الاستعداد للحلم الأوليمبي وينتظر محمود حرب المدير الاداري المنتخب التفاصيل الخاصة بإجراء القرعة ونظام البطولة.