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تشيلسي يعرقل مان سيتي لمصحلة ليفربول المتصدر

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: نجح في عرقلة مانشستر سيتي بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في قمة الأسبوع الـ25 من منافسات البريميرليغ، ليتلقى المتصدر هذه الهدية بكل سعادة.

وتقدم تشيلسي عن طريق لاعب مانشستر سيتي السابق رحيم ستيرلينج في الدقيقة (42)، قبل أن يسجل رودري هدف التعادل للسيتي في الدقيقة (83)، وكادت المباراة أن تنتهي بفوز تشيلسي الذي لا يعيش أفضل مواسمه.

رفع مانشستر سيتي رصيده ليصبح (53 نقطة) مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد برينتفورد سوف تقام الثلاثاء المقبل.ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد (57 نقطة)، مستفيداً من تعادل السيتي وتشيلسي، ويحل آرسنال في المركز الثاني برصيد (55)، بعد فوزه الساحق خارج ملعبه على بيرنلي بخماسية بيضاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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