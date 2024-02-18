أبو تريكة ينصح مصطفى محمد بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي

يرى محمد أبو تريكة، نجم الاهلي السابق، أن الدولي المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي.

وتحدث أبو تريكة، في تصريحات عن مصطفى محمد، خلال الاستوديو التحليلي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

وقال أبو تريكة، إن مصطفى محمد، يتطور موسم تلو الآخر، فيما يخص عدد الاهداف التي يسجلها، كما أنه مميز في إنهاء الهجمات.

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وأوضح أن نجم نانت الفرنسي، أصبح مزعجًا للمدافعين على صعيد تحركاته، وأنه يرغب في انتقاله إلى دوري أقوى، ربما الدوري الإنجليزي.

واختتم أبو تريكة:”هناك أنباء عن عروض لـ مصطفى محمد، من أندية في الدوري الإنجليزي، لذلك عليه أن يكون لديه استمرارية في الأداء الجيد”.

والجدير بالذكر أن مصطفى محمد، شارك في خسارة نانت من باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين دون رد، في بطولة الدوري الفرنسي.