"لقاءات قوية".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تقام اليوم الأحد الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث يشهد مواجهات في الدوري الإنجليزي والمصري، بجانب الدوري الإيطالي والألماني والسعودي.
ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
شيفيلد ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
البنك الأهلي ضد زد - 4 مساء - ontime sport 2
إنبي ضد سموحة - 4 مساء - ontime sport 1
بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 7 مساء - ontime sport 1
ريال مدريد ضد رايو فاييكانو - 3 عصرا - beIN SPORTS 1
غرناطة ضد ألميريا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
ريال سوسيداد ضد مايوركا - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
ريال بيتيس ضد ألافيس - 10 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
بايرن ميونخ ضد بوخوم - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2
الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد بولونيا - 1.30 مساء - SSC
إمبولي ضد فيورنتينا - 4 مساء - SSC
أودينيزي ضد كالياري - 4 مساء - SSC
روما ضد فروزينوني - 7 مساء - SSC
ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - SSC
الدوري السعودي
الهلال ضد الرائد - 4 مساء - SSC
الاتحاد ضد الرياض - 7 مساء - SSC
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