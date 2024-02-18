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"لقاءات قوية".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأحد الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث يشهد مواجهات في والمصري، بجانب والألماني والسعودي.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

شيفيلد ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

البنك الأهلي ضد زد - 4 مساء - ontime sport 2
إنبي ضد سموحة - 4 مساء - ontime sport 1
بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 7 مساء - ontime sport 1

ضد رايو فاييكانو - 3 عصرا - beIN SPORTS 1
غرناطة ضد ألميريا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
ريال سوسيداد ضد مايوركا - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
ريال بيتيس ضد ألافيس - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
بايرن ميونخ ضد بوخوم - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2

الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد بولونيا - 1.30 مساء - SSC
إمبولي ضد فيورنتينا - 4 مساء - SSC
أودينيزي ضد كالياري - 4 مساء - SSC
روما ضد فروزينوني - 7 مساء - SSC
ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - SSC

الدوري السعودي

الهلال ضد الرائد - 4 مساء - SSC
الاتحاد ضد الرياض - 7 مساء - SSC

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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