شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: لست بعيدا عن التدريب وتلقيت عروضا ورفضتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى بعماد متعب نجم الأهلى والفراعنة السابق، موضحا أنه لم يقصر فى حق نفسه طوال مسيرته الكروية وقدم أفضل ما لديه من أجل النجاح.

وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن على فضائية dmc: متعب وعمرو زكي وحسني عبد ربه وأحمد فتحي كلهم كانوا معي منذ منتخب الناشئين، وهم لاعبون كبار، ولم يعترضوا على أى قرار طول تواجدهم معى فى المنتخب".

وواصل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه ليس مختفيا ولم يبتعد عن التدريب، ولكن العروض التي تأتي له من الأندية لو وافق عليها سيتم إرهاقه دون فائدة، ولكن لو كان هناك عرض من منتخب فهو سيوافق على الفور.

واختتم تصريحاته أن كل هذا الجيل يستحق التحية والتقدير، سواء متعب والصقر، أو أي لاعب من هذا الجيل، لأنهم قدموا الكثير للكرة المصرية.