الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سباق

شهد سباق جبل جيس للدراجات، صباح أمس، دخول ماعز على مسار السباق، وكاد يتسبب في حوادث للاعبين على المسار الجبلي، والتقطت كاميرات بعض المشاركين في الحدث صوراً للمشهد الطريف في ظاهره، إلا أنه كان من الممكن أن يؤثر على نتائج دراجين لو تعرضوا للاصطدام.

توقيع

لاعب هداف في دوري الدرجة الثالثة انتقل إلى أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم من أجل التوقيع مع النادي، ولكنه أصيب أثناء التدريب، الأمر الذي حرمه من فرصة الارتقاء إلى مسابقة أفضل، في وقت أكد له مدربه أن الحمل التدريبي ليس سبباً في إصابته.

رفض

رفضت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الاستغناء عن حارس المرمى، بعد العروض التي وصلته أخيراً من أندية أخرى، وذلك رداً على تمرّده وانقطاعه عن حضور التدريبات مع فريق الرديف، كنوع من العقوبة الانضباطية التي وقعت عليه قبل فترة.