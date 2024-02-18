الامارات | سافي أوزبورن.. أول فارسة تفوز في سباقات «مضمار ميدان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت سافي أوزبورن، أول فارسة تفوز في سباقات مضمار ميدان، وذلك بعد قيادتها الجواد «أوزو» المملوك لـ«ذا أذار كلوب» إلى لقب «لورد غليترز هانديكاب»، الذي جرى أول من أمس، في الشوط السادس والرئيس، ضمن الأمسية الـ11 من كرنفال سباقات دبي. وقطعت الفارسة خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي، في دقيقة و48 ثانية و79 جزءاً من الثانية، بفارق «الطول» عن صاحب المركز الثاني الجواد «هايبانك» المملوك لـ«غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة ريتشارد مولن. وفي بقية النتائج، فاز «أركان الوثبة» المملوك لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الأول، قبل أن تحرز المهرة «بيوتيفول لوف» لـ«غودولفين» لقب الشوط الثاني.

ونجح المهر «نيار» لـ«فايباه شاه» في التتويج بلقب الشوط الثالث، بينما أحرز لقب الشوط الرابع الجواد «ماكمانمان» المملوك لـ«غاري ألوسوب وشركاه». وأظهر الجواد «ليونس مين» المملوك لحمدان السبوسي، براعة كبيرة ونال لقب الشوط الخامس، كما توّج الجواد «أسقر عسير» المملوك لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط السابع، بينما عاد لقب الشوط الثامن إلى الجواد «أسد زعبيل» المملوك لـ«شادويل»، قبل أن يختتم الجواد «قريب» المملوك لناصر عسكر، الأمسية بلقب الشوط التاسع والأخير.

. قادت أوزبورن الجواد «أوزو» للفوز بلقب «لورد غليترز هانديكاب» في «كرنفال سباقات دبي».