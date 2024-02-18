توتنهام يسقط أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة توتنهام وولفرهامبتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون

فاز فريق ولفرهامبتون على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب هوتسبير.

سجل هدف الولفز الأول، جواو جوميز في الدقيقة 42.

سجل هدف توتنهام، كولوسيفسكي في الدقيقة 46.

سجل هدف الولفز الثاني، جواو جوميز في الدقيقة 63.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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