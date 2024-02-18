محمد صلاح يصدم إدارة ليفربول بـ قرار مفاجئ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قرار الدولي المصري محمد صلاح الذي صدم إدارة نادي ليفربول.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن محمد صلاح أخطر إدارة نادي ليفربول الإنجليزي برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة: “محمد صلاح حسم موقفه النهائي من عدم الاستمرار مع فريق ليفربول بنسبة 100%، وقرر مغادرة النادي مع انتهاء تعاقده مع الفريق، لاتفاقه مع ناد جديد للانتقال إليه”.

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واختتمت: “قرار محمد صلاح بالرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، يأتي في ظل علاقته المميزة مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول والذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري”.

وكان محمد صلاح قد عاد للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد أمس، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز الكبير على برينتفورد برباعية مقابل هدف.

وأشارت تقارير إلى أن محمد صلاح تلقى عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي بقيمة 235 مليون يورو، وراتب سنوي قدره 85 مليون يورو.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا، خلف إيرلينج هالاند المتصدر بـ16 هدفًا.