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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، جوميز يستقر على الدفع بـ"السعيد" فى وسط ملعب الزمالك أمام الإسماعيلى، وطبيب الأهلي يبحث ترتيبات جراحة الركبة لـ"أليو ديانج".

جوميز يستقر على الدفع بـ"السعيد" فى وسط ملعب الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بعبد الله السعيد الوافد الجديد لصفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية الأخيرة فى منطقة وسط الملعب، بعدما نجح فى خطف أنظار المدرب فى التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الفريق.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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