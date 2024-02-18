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رايو فاليكانو يعرقل ريال مدريد ويمنح هدية لجيرونا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعثر أمام رايو فاليكانو بالتعادل بهدف لكلاهما، اليوم الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الخامسة والعشرين من .
 


سجل خوسيلو الهدف الاول لريال مدريد في الدقيقة الثالثة، فيما أحرز راؤول دي توماس لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وتعتبر تلك النتيجة هدية لجيرونا في ظل صراعه مع الملكي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وينتظر جيرونا خوض مباراته من نفس الجولة أمام أتلتيك بيلباو المقرر له غدا الإثنين.

رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الرابع عشر.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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