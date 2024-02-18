فتح مكتب مرتضى منصور تمهيدا لزيارة مجلس الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد الساعات الأخير قيام حسن موسى نائب المدير التنفيذى بفتح مكتب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لأول مرة بعد الانتخابات

وعلى مدار الشهور الماضية لم يتم فتح المكتب نهائيا

وتم فتح المكتب منذ قليل وتنظيفه تمهيدًا للاستعانة به في الأيام المقبلة تمهيدا لزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي غدا واستقبالة داخل المكتب الذى سيشغله المهند س هشام نصر نائب رئيس النادى

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك الساعه الثانيه عشرة لاستقبال نظيره فى الأهلى

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".