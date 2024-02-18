رايو فاييكانو يُسقط ريال مدريد في فخ التعادل

المنامة - ياسر ابراهيم - أسقط رايو فاييكانو ضيفه ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل منهما الأحد ضمن المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح خوسيلو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 3 من متابعة لكرة عرضية أرضية احتسبها حكم اللقاء هدفاً بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار".



وفي الدقيقة 27 تعادل فاييكانو من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو المساعد أيضاً، وأحرزها راؤول دي طوماس.



وعزز ريال مدريد صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 62 نقطة، فيما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتوترت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعد أن تعرض مدافع ريال مدريد داني كارفاخال للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+5.