بيان من الزمالك حول زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا حول زيارة مجلس إدارة الأهلى المقرره غدا فى الثانيه عشره ظهرا والتى جاءت بناءا على دعوة المجلس الحالى بعد نجاحه فى الانتخابات وكان نص البيان

"يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.