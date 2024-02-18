ميتروفيتش يلاحق رونالدو.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

يواصل ألكساندر ميتروفيتش نجم فريق الهلال، يلاحق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

قدم ميتروفيتش مستوى رائع، خلال مشاركته في مباراة الهلال ضد الرائد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل ثنائية نارية في شباك الرائد، التي قادت الهلال للفوز والحفاظ على صدارة دوري روشن.

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ورفع ميتروفيتش رصيد أهدافه في الدوري السعودي إلى 9 أهداف في المركز الثاني، بفارق هدفين، عن رونالدو المتصدر برصيد 21 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر) – المركز الأول – 21 هدفا.

2- ألكساندر ميتروفيتش (الهلال) – المركز الثاني – 19.

3- جورج كيفين نكودو (ضمك) – المركز الثالث – 14.

4- تاليسكا (النصر)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، فراس البريكان (الأهلي) – المركز الرابع – 11.

5- مالكوم، سالم الدوسري (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد)، برنارد مينساه (الطائي)، إيجالو (الوحدة)- المركز الخامس – 9 أهداف.

6- مراد باتنا (الفتح)، سافيتش (الهلال)، رياض محرز (الأهلي) – المركز السادس – 8 .