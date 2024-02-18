شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة إنبى وسموحة، التى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير، خط الدفاع : أحمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد، خط الوسط : على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر، خط الهجوم :مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.

وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى : الهاني سليمان، محمد المغربي، عبد الرحمن عامر، محمد متولي، محمد عصام، عبد اللطيف بن قسو، حسام حسن، محمد مصطفى ميدو، طارق علاء وعمرو قلاوه ودوكوا دودو.

وفاز إنبى على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سموحة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 23 نقطة ، وفى المقابل قفز سموحة إلى النقطة 18.