نتائج مباريات اليوم الأحد فى بطولة دورى Nile

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18/2/2024، إقامة 3 مباريات في الجولة الـ13 ببطولة الدوري، حيث واجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، واستضاف إنبي فريق سموحة، والبنك الأهلي واجه زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز اللثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة/ بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب زعيم الثغر 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 2 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.