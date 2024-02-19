اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم الأحد فى بطولة دورى Nile

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد فى بطولة دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18/2/2024، إقامة 3 مباريات في الجولة الـ13 ببطولة الدوري، حيث واجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، واستضاف إنبي فريق سموحة، والبنك الأهلي واجه زد.

 

وجاءت النتائج كالتالي:

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز اللثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة/ بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب زعيم الثغر 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 2 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

 

 

إنبى وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE

 

انتهت مباراة إنبى وسموحة، التى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير، خط الدفاع : أحمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد، خط الوسط : على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر، خط الهجوم :مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.

وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى : الهاني سليمان، محمد المغربي، عبد الرحمن عامر، محمد متولي، محمد عصام، عبد اللطيف بن قسو، حسام حسن، محمد مصطفى ميدو، طارق علاء وعمرو قلاوه ودوكوا دودو.

 

البنك الأهلى يخطف نقطة التعادل من زد ويحرمه من صدارة الدورى

خطف البنك الأهلى التعادل مع زد إف سي بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19، في المقابل يحتل زد إف سى المركز الثانى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 6 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements