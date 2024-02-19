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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد اليوم الأحد 18/2/2024، إقامة 3 مباريات في الجولة الـ13 ببطولة الدوري، حيث فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندري، وتعادل إنبي مع فريق سموحة، وتعادل أيضا البنك الأهلي مع نظيره زد، ليستمر فريق إنبي في صدارة جدول بطولة الدوري بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة، في حين استمر زد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث فريق بيراميدز.
وجاءت النتائج كالتالي:
بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث
حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..
انتهت مباراة إنبى وسموحة، التى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.
بدأ إنبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير، خط الدفاع : أحمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد، خط الوسط : على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر، خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.
وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى : الهاني سليمان، محمد المغربي، عبد الرحمن عامر، محمد متولي، محمد عصام، عبد اللطيف بن قسو، حسام حسن، محمد مصطفى ميدو، طارق علاء وعمرو قلاوه ودوكوا دودو.
خطف البنك الأهلى التعادل مع زد إف سي بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى.
بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19، في المقابل يحتل زد إف سى المركز الثانى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 6 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12.
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