جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الأحد 18/2/2024، إقامة 3 مباريات في الجولة الـ13 ببطولة الدوري، حيث فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندري، وتعادل إنبي مع فريق سموحة، وتعادل أيضا البنك الأهلي مع نظيره زد، ليستمر فريق إنبي في صدارة جدول بطولة الدوري بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة، في حين استمر زد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث فريق بيراميدز.

وجاءت النتائج كالتالي:

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز اللثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة/ بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعدما لعب زعيم الثغر 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 2 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.