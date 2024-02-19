الامارات | ربع نهائي «الكأس» يكتمل بالعين وشباب الأهلي وكلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل العين عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على الوحدة (1-صفر) في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد. ويدين الزعيم بهذا الانتصار إلى لاعبه الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الذي سجل هدف الفوز من تسديدة صاروخية قبل أربع دقائق من النهاية.

من جانبه، بلغ شباب الأهلي الدور ربع النهائي، بعد تغلبه على بني ياس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد، بعد التمديد لوقت إضافي، لانتهاء نتيجة الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).

قدم بني ياس شوطاً أول مثالياً من حيث الانتشار والاستحواذ، فدانت له الأفضلية على مجريات اللعب، معتمداً على التسديدات من خارج المنطقة، التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى شباب الأهلي.

وتمكن يوسفو يكتيه من منح بني ياس التقدم من ضربة رأس مستفيداً من ركلة ركنية نفذها جاستون سواريز «44»، وتوالت الفرص الضائعة من جانب بني ياس، فكانت البداية مع تسديدة صامويل سوزا التي أطلقها من داخل الصندوق ومرت بمحاذاة القائم، وبعدها مباشرة أهدر يوسفو يكتيه فرصة من انفراد بالمرمى.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن يحرز السماوي هدفه الثاني، فإذا بلاعب شباب الأهلي جويلهيرم يتمكن من خطف التعادل من مجهود فردي، أنهاه بتسديدة سكنت على يمين الحارس فهد الظنحاني «88».

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي تمكن من خلالها ايجور جيسوس من منح شباب الأهلي هدف التقدم، من صناعة مؤنس دبور «110».

كما عبر اتحاد كلباء إلى الدور ربع النهائي بسهولة كبيرة، بعدما فاز على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وتسيّد «النمور» أحداث اللقاء من بدايته حتى نهايته، إذ تمكن البرازيلي لياندرو سباداسيو من افتتاح باب التسجيل لفريقه، من صناعة مميزة لمهدي قائدي «40»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استمر اتحاد كلباء على أفضليته مع تسابق لاعبيه في إضاعة الفرص، حتى جاءت الدقيقة 88 التي تحصل فيها النمور على ضربة جزاء تمكن الإيطالي دانييل بيسا من تنفيذها بنجاح داخل المرمى، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من مجهود فردي مميز «90+5».