الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

تجاهل لاعب دولي مخضرم وسائل الإعلام، بصورة غير متوقعة، عقب مباراة فريقه في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ما أثار استياء مراسلي القنوات التلفزيونية، بسبب أن المراسلين كانوا فقط يلقون التحية على اللاعب، ولم تكن لديهم نية إجراء مقابلة تلفزيونية معه.

وفاء

أوفى لاعب في أحد أندية دوري المحترفين بوعده، الذي قدمه إلى مشجع الفريق بمنحه قميصه عقب مباراته في دور الـ16 من مسابقة الكأس، بعدما كان قد طلب المشجع الحصول على قميص اللاعب في مباراة الفريق بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين.

تجديد

يستعد نادٍ في دبي للإعلان عن تجديد عقد لاعب بارز في الفريق، كان قد تردد أنه في طريقه للرحيل عقب نهاية الموسم الماضي، ولكن اللجنة الفنية أوصت بالإبقاء على خدماته، خصوصاً بعدما تم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد كافة.