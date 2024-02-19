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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 19 فبراير 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، أبرزها لقاءات في والإسباني والمصري.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين  19 فبراير 2024

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة  
النهضة العماني X  الرفاع البحريني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC          

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة   
أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة   
مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة  ON time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 1
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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