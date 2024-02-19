جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 19 فبراير 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، أبرزها لقاءات في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

النهضة العماني X الرفاع البحريني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 1

